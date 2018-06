Hans-Peter Friedrich (CSU) erwartet ein Ende des Unionsstreits. Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Bundestags-Vizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU) hat im Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik dazu geraten, "ein bisschen Dramatik" rauszunehmen.



Von den 63 Punkten im Asyl-Masterplan von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gebe es nach Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in 62 Übereinstimmung, sagt Friedrich der ARD. "In dem einen Punkt hakt's noch ein bisschen, aber das kriegen wir hin." Am Ende werde es zwischen CDU und CSU eine Einigung geben, sagte der CSU-Politiker.