Aschraf Ghani Mitte Februar in München.

Quelle: Sven Hoppe/dpa/AArchivbild

Nur einen Tag nach Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den Taliban und den USA tauchen neue Hürden für den Frieden in Afghanistan auf. Wegen eines Streits über einen Gefangenenaustausch ist es zweifelhaft, ob es ab dem 10. März auch zu innerafghanischen Verhandlungen zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul kommt.



Präsident Aschraf Ghani sagte, die in dem Dokument erwähnte Freilassung von 5.000 gefangenen Taliban vor diesen Treffen sei keine Verpflichtung. Für die Taliban dagegen ist sie ein Muss.