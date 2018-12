Eine US-Flagge weht am Kapitol, dem Sitz des US-Kongresses.

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

In den USA kommt es vorerst zu einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte. Seit Mitternacht - also 6 Uhr deutscher Zeit - gilt eine Art Haushaltssperre für Teile der US-Regierung, weil kein neues Budgetgesetz für mehrere Bundesministerien auf den Weg gebracht wurde.



Die beiden Kammern des US-Kongresses waren am Freitagabend auseinandergegangen, ohne ein solches Gesetz zu beschließen. Hintergrund ist ein erbitterter Streit über die Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.