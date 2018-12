US-Präsident Trump beim G20-Gipfel in Buenos Aires.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die G20-Verhandlungen über die Streitthemen Handel, Klimaschutz und Migration werden zur Nervenprobe. Beim Gipfeltreffen zeichnete sich in Buenos Aires am ersten Tag zunächst keine Einigung ab. Vor allem die USA, die Türkei und auch China äußerten nach dpa-Informationen Bedenken über den vorliegenden Entwurf der Abschlusserklärung.



Ob es zu einer Einigung auf eine Abschlusserklärung kommt, wird sich laut Verhandlungskreisen womöglich erst kurz vor Gipfelende am Samstagmittag zeigen.