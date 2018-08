Bundesweit fehlen 2.700 Hausärzte, allein in Niedersachsen sind es 375, der Großteil auf dem Land. Auch die Landesregierung ringt um Lösungen. Vorschlag der SPD: eine Landarztquote. Das heißt: Zusätzliche Medizinstudienplätze ohne Numerus Clausus. Im Gegenzug verpflichten sich die Studenten, nach ihrem Abschluss zehn Jahre auf dem Land zu arbeiten. Nordrhein-Westfalen wird eine derartige Quote bereits zum Wintersemester 2019/20 einführen: 168 Landarzt-Studienplätze, 7,6 Prozent der landesweiten Medizinstudienplätze. Sie werden an Studenten vergeben, die sich dazu verpflichten, nach ihrer Facharztausbildung für zehn Jahre in einer unterversorgten Region Nordrhein-Westfalens als Hausarzt zu arbeiten. Was im Nachbarbundesland bereits beschlossene Sache ist, stößt zumindest bei Medizin-Studenten in Hannover auf große Ablehnung.