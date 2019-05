Barr schlussfolgerte allerdings in seiner vierseitigen Zusammenfassung, die er zwei Tage nach Erhalt des Ermittlungsberichts und dreieinhalb Wochen vor dessen Veröffentlichung verbreitete, dass es auch in der Frage der Justizbehinderung keine ausreichenden Belege für eine Straftat des Präsidenten gebe. Trump selbst bewertete den Mueller-Bericht anschließend als "vollständige Entlastung".



Mueller beklagt in seinem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Brief an Barr, dass durch dessen Zusammenfassung "öffentliche Verwirrung" über "wesentliche Aspekte" der Ermittlungsergebnisse entstanden sei. Dadurch werde ein "zentraler Zweck" untergraben, zu dem das Justizministerium im Mai 2017 den Sonderermittler eingesetzt habe, nämlich "das volle öffentliche Vertrauen in das Ergebnis der Untersuchung sicherzustellen".