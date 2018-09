Zulassungsbescheinigung eines Euro-5-Diesels. Archivbild Quelle: Marijan Murat/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Chefs deutscher Autokonzerne beraten an diesem Sonntag in Berlin über Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in Städten. An dem Treffen im Kanzleramt nimmt auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) teil.



Dabei könnte nach langem Koalitionsstreit über Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel-Fahrzeuge eine Entscheidung fallen. Offen ist, ob es bereits konkrete finanzielle Zusagen der Autobauer gibt. Bisher lehnen die Hersteller Hardware-Nachrüstungen ab.