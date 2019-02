Andreas Scheuer warnt vor Bürgerfrust. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will mit der Überprüfung des in der EU geltenden Stickstoffdioxid-Grenzwerts Bürgerfrust vermeiden. Der Wert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft sei "politisch-ideologisch festgelegt", müsse aber auch "technisch machbar" sein, sagte Scheuer in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Wenn es damit "im Alltag Probleme" gebe, müsse Politik stark genug sein zu hinterfragen. Er werde das Problem beim EU-Verkehrsministerrat im Juni auf den Tisch legen.