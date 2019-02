Flüchtlinge in einer Unterkunft in Hamburg. Archivbild

Im Bundesrat stehen heute in der ersten Sitzung des Jahres Beratungen über mehrere Gesetzespläne der Großen Koalition an. Mit Spannung wird erwartet, ob es eine Entscheidung gibt, die Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien sowie Georgien als sichere Herkunftsländer im Asylrecht einzustufen.



Ziel der vom Bundestag beschlossenen Einstufung sind schnellere Asylverfahren. Ein erster Versuch zu den drei Maghreb-Staaten war 2017 im Bundesrat am Widerstand der Grünen gescheitert.