Belgiens Ministerpräsident Charles Michel will nach dem Austritt der Nationalisten aus der Vier-Parteien-Koalition seine Arbeit an der Spitze einer Minderheitsregierung fortsetzen. Die rechte N-VA hatte den Austritt wie angedroht umgesetzt, weil Michel daran festhält, am Montag den UN-Migrationspakt unterzeichnen zu wollen.



Er habe den Rückzug der flämischen N-VA "zur Kenntnis" genommen, sagte Michel. Er kündigte eine Kabinettsumbildung an. Die N-VA ist die größte Partei im Parlament.