Kein glänzendes Image: Bahn

Quelle: dpa

Fast 2.000 gewalttätige Übergriffe im ersten Dreivierteljahr - darüber klagen Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Es sind so viel wie im gesamten Jahr 2015, wie aus Zahlen des Innenministeriums hervorgeht. Verspätungen, Ausfälle, Technikpannen: Die Kollegen in den Zügen und auf den Bahnhöfen seien mit der Wut direkt konfrontiert, klagt Vize-Aufsichtsratschefs Alexander Kirchner im Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Lage ist katastrophal. Es herrscht Frust", so der Chef der Gewerkschaft EVG. Frust über Probleme, die sie nicht verursacht hätten.