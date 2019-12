Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Quelle: Uli Deck/dpa/Archivbild vom 18.01.2018

Test-Siegel schaffen beim Verbraucher Vertrauen - doch was ist, wenn das Produkt in dieser Form oder Farbe gar nicht getestet wurde? Der Bundesgerichtshof entscheidet heute über einen Rechtsstreit der Zeitschrift "Öko-Test" mit den Versandhändlern Otto und Baur sowie dem Discounter Matratzen Concord.



Es geht um Baby-Produkte, Lattenroste, Fahrradhelme und Kopfkissen, die teils nur in Farbe oder Größe von den tatsächlich geprüften Waren abweichen. "Öko-Test" spricht von einem "wachsenden Label-Missbrauch".