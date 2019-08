Der türkische Präsident Recep Tyyip Erdogan. Archivbild

Quelle: Uncredited/Pool Presidenial Press Service/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Falle von Verzögerungen beim Aufbau einer "Sicherheitszone" in Nordsyrien eine militärische Offensive der türkischen Armee angedroht.



Erdogan sagte in Istanbul, es gäbe "keine andere Wahl" als "eigene Operationspläne" umzusetzen, wenn türkische Truppen in den nächsten Wochen die von Ankara und Washington vereinbarte Zone in Nordsyrien nicht kontrollieren könnten. "Wir haben nicht viel Zeit und Geduld, was die Sicherheitszone angeht", sagte Erdogan.