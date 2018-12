Brexit-Minister Barclay nach der Sitzung in der Downing Street.

Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Die britische Regierung verstärkt ihre Vorbereitungen für einen EU-Austritt ohne Abkommen. Priorität habe weiterhin ein Brexit-Vertrag, sagte Brexit-Minister Steve Barclay nach einer Sitzung des Kabinetts in London.



Gleichzeitig müsse eine verantwortungsvolle Regierung sicherstellen, für einen ungeregelten Brexit bereit zu sein. Britische Medien werteten den Schritt als Warnung an die Abgeordneten im Unterhaus und die EU, dass London auch ein No-Deal-Szenario ernsthaft in Betracht zieht.