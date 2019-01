Der Streit um den INF-Abrüstungsvertrag geht weiter.

Im Streit über den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen hat die US-Regierung ihr Ultimatum an Russland noch einmal bekräftigt. Demnach werden die USA sich vom 2. Februar an nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlen, wenn Russland nicht die Zerstörung von neuen Marschflugkörpern zusagt.



Am Mittwoch kommender Woche soll es in Brüssel ein Treffen des Nato-Russland-Rates geben. Zu diesem sind die Botschafter der 29 Bündnisstaaten sowie Vertreter aus Moskau eingeladen.