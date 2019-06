Hier scheiden sich die Geister zwischen Union und SPD: Die Union will die Abschiebungen nach Afghanistan ausweiten, und diese nicht mehr nur auf Straftäter, Gefährder und Identitätstäuscher beschränken. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verweist darauf, dass auch die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan wieder generell für möglich halte. Dem widerspricht sein niedersächsischer Kollege Boris Pistorius (SPD). Afghanistan sei nach wie vor ein unsicheres Land. Deswegen werde die SPD einer Ausweitung nicht zustimmen.



Auch über Abschiebungen nach Syrien, wie sie bislang nicht stattfinden, wird gestritten. Herrmann will sie nicht mehr generell ausschließen, und verweist etwa auf Anhänger von Machthaber Baschar al-Assad, die vor der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflohen sind. Sie könnten durchaus nach Damaskus zurückkehren, meint der CSU-Minister. Auch hier widerspricht Pistorius unter Hinweis auf die unsichere Lage in dem Bürgerkriegsland. Die Länderminister könnten den Bund auffordern, eine neue Lagebewertung vorzunehmen, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt.