Dieses "zu viel" könnte in absehbarer Zeit hinter Klenners Garten in den Himmel wachsen: Sechs über 200 Meter hohe Windkraftanlagen sollen dort auf einer Anhöhe zwischen Landstraße und Autobahn errichtet werden. Knapp anderthalb Kilometer entfernt von Klenners Haus am Dorfrand. Wer über das weite, hügelige Land blickt, sieht ringsum Windräder arbeiten. Etwa 70 sind es inzwischen. Da komme es auf sechs mehr auch nicht an, meinen Befürworter der geplanten weiteren Anlagen.