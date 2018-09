Das beunruhigt mich sehr. Meron Mendel

"Im Falle eines erneuten Einzugs der AfD in den Bundestag würden der Desiderius-Erasmus-Stiftung perspektivisch ab 2022 Mittel in Form der Globalzuschüsse aus dem Haushalt Ihres Ministeriums gewährt", heißt es in dem Brief. "Wir wehren uns entschieden dagegen, dass aus Steuergeldern eine Stiftung finanziert wird, die ein Geschichtsbild proklamiert, das NS-Verbrechen verharmlost."



Die Unterzeichner beklagen eine "besorgniserregende Normalisierung geschichtsrevisionistischen Gedankenguts". Vor diesem Hintergrund stünden Gedenkstätten und Einrichtungen der historisch-politischen Bildung zunehmend unter Druck. "Holocaust-Relativierung und die Verhöhnung der Opfer des NS finden inzwischen vermehrt auch an den Orten der Erinnerung und des Gedenkens statt - wie dies zuletzt der Besuch einer AfD-Gruppe aus dem Wahlkreis von Fraktionschefin Alice Weidel in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen auf erschütternde Weise illustriert" habe. Deutschland könne "sehr stolz sein, was es geleistet hat in der historisch-politischen Bildung und Erinnerungskultur seit 1945, heißt es weiter. "Diese Errungenschaften werden von der AfD-nahen Stiftung jetzt in Frage gestellt."