In Israel gab es einen Streit über Bahnarbeiten am Sabbat. Quelle: Jim Hollander/EPA/dpa

Nach einem heftigen Streit um Bahnarbeiten am jüdischen Ruhetag Sabbat hat Israels Gesundheitsminister Jakov Litzman seinen Rücktritt eingereicht. Seine Partei Vereinigtes Tora-Judentum will aber laut Medien vorerst in der rechts-religiösen Regierungskoalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bleiben.



Schon im vergangenen Jahr hatte ein ähnlicher Streit Spannungen innerhalb der Regierungskoalition ausgelöst. Nach jüdischem Religionsgesetz ist am Sabbat jegliche Arbeit verboten.