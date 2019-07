Der Streit ums Atomabkommen mit dem Iran eskaliert. Archivbild.

Quelle: -/Islamic Republic Iran Broadcasting/AP/dpa

Der Streit um das Atomabkommen spitzt sich zu. Der Iran kündigte an, sich ab sofort nicht mehr an das im Vertrag festgelegte Limit zur Urananreicherung zu halten. Das Land sei bereit, das radioaktive Material auf jedes Niveau und in jeder Menge anzureichern, teilte die Regierung mit.



Wenn keine Lösung mit den verbliebenen Vertragspartnern gefunden werde, eröffne der Iran in 60 Tagen die dritte Phase, sagte Vize-Außenminister Araghschi. Die Begrenzung der Urananreicherung ist eine der Auflagen des Atomabkommens.