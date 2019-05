Heiko Maas (M) spricht mit Amtskollegen in Brüssel.

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Europäische Union will sich im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran nicht dem Druck der USA beugen. "Wir sind uns in Europa einig, dass dieses Abkommen für unsere Sicherheit notwendig ist", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) in Brüssel. Zu dem Ministertreffen reiste überraschend auch US-Außenminister Mike Pompeo an.



Diplomaten erwarten, dass Pompeo die EU dazu drängt, die US-Linie zu unterstützen. Die USA haben den Druck auf Teheran mit Sanktionen und Drohungen zuletzt massiv erhöht.