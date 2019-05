Auf die Frage, was Pompeo überhaupt zu der Reise nach Brüssel bewegt haben könnte, gab es am Montag keine abschließende Antwort. Aus EU-Kreisen hieß es, möglicherweise sei es ihm nur darum gegangen, die Europäer vom Festhalten am Handel mit dem Iran abzubringen. Bundesaußenminister Maas erklärte lediglich, dass er es angesichts der Situation in der Region gut finde, dass Pompeo das Gespräch mit seinen europäischen Kollegen suche. In der Vorwoche noch hatte Pompeo einen Besuch in Berlin in letzter Sekunde abgesagt, und war lieber in den Irak geflogen.