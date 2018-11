Anja Karliczek hat sich den Unmut der Hochschulrektoren zugezogen

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek kritisiert. Die CDU-Politikerin will bei den Ausbildungsabschlüssen künftig zwischen einem "Berufsspezialisten", einem "Berufsbachelor" und einem "Berufsmaster" unterscheiden.



HRK-Präsident Peter-Andre Alt sagte der "Welt am Sonntag", Abschlussbezeichnungen dürften nicht zu Verwechslungen führen. Die Bezeichnungen "Berufsbachelor" und "Berufsmaster" erinnerten aber an Hochschulabschlüsse, sagte er.