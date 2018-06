Schulz will nun doch nicht Außenminister werden. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz verzichtet auf das Amt des Außenministers in einer möglichen Großen Koalition. Schulz erklärte schriftlich, er sehe durch die parteiinterne Diskussion um seine Person ein positives Votum beim SPD-Mitgliederentscheid über Schwarz-Rot gefährdet.



Zuletzt gab es Unzufriedenheit an der SPD-Basis und besonders im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen. Schulz hatte ursprünglich angekündigt, nicht in ein Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu gehen.