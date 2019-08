Menschen protestieren für den autonomen Status Kaschmirs. Archiv

US-Präsident Donald Trump hat in Telefonaten mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi und dem pakistanischen Premierminister Imran Khan den Abbau von Spannungen in der Kaschmirkrise gefordert. Er habe die Bedeutung des Friedens in der Region betont, teilte das Weiße Haus mit.



Indien hatte dem mehrheitlich muslimischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir vor zwei Wochen den Teilautonomiestatus entzogen und damit die jüngste Eskalation in der Dauerfehde mit Nachbarland Pakistan ausgelöst.