Deutsche Sparer und Steuerzahler haften mit ihrem hart erarbeiteten Geld für die Schuldenmacherei leichtlebiger Südeuropäer - so könnte man, in polemischer Zuspitzung, die Befürchtungen zusammenfassen, die die Kritiker der Bankenunion umtreiben. Der Zweck der Bankenunion: Wenn Finanzinstitute ins Wanken geraten, sollen Steuerzahler und Kleinsparer geschützt werden. Dafür schuf man ein Regelwerk zur Absicherung auf europäischer Ebene. Manche Vorschriften gelten nur für die Eurozone, andere für die gesamte EU.



Hintergrund: Die Erfahrungen mit der Bankenkrise der Jahre 2007 bis 2010. Damals waren einzelne Institute, deren Pleite vielleicht einen Flächenbrand ausgelöst hätte, nur durch staatliche Garantien zu retten - etwa die Hypo Real Estate in Deutschland. Künftig sollen möglichst keine Steuergelder mehr für die Rettung von Banken aufs Spiel gesetzt werden.