Lastwagen stauen sich an der Grenze zu Österreich. Quelle: Josef Reisner/dpa

Wenige Tage vor dem neuen Brenner-Gipfel am 12. Juni in Bozen hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seine Teilnahme überraschend abgesagt. Hintergrund ist der Streit um die Blockabfertigung. Österreich will zeitweise nur 250 Lastwagen pro Stunde aus Deutschland einreisen lassen.



Laut Scheuers Ministerium sei nach einem Gespräch mit seinem österreichischen Kollegen klar, dass das Land Tirol nicht "an einer kurzfristigen Lösung der Verkehrssituation" an der Grenze interessiert sei.