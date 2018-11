Theresa May hatte am Sonntag vor einem Putsch gewarnt.

Die britische Premierministerin Theresa May muss im Streit um den Entwurf des Brexit-Abkommens mit einem Misstrauensantrag rechnen. Eine Gruppe von Brexit-Hardlinern in Mays Konservativer Partei um Jacob Rees-Mogg hatte dazu aufgerufen. Ob und wann die dafür notwendige Zahl von 48 entsprechenden Briefen von Tory-Abgeordneten erreicht wird, ist unklar.



Beobachtern zufolge könnte die Abstimmung bereits am Dienstag stattfinden. Andere zweifeln daran, dass es überhaupt so weit kommt.