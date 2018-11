Keiner will hier Nachverhandlungen, denn alle hoffen weiterhin auf einen weichen Brexit. ZDF-Korrespondenten Shakuntala Banerjee

Am kommenden Sonntag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel in Brüssel über den Entwurf entscheiden. Vorher will sich May noch einmal mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker treffen. Von Seiten der Europäischen Union gebe es kein Interesse, den Austrittsvertrag noch einmal aufzumachen, hieß es am Sonntagnachmittag nach einem Treffen der Botschafter der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten in Brüssel. "Keiner will hier Nachverhandlungen, denn alle hoffen weiterhin auf einen weichen Brexit", berichtet ZDF-Korrespondentin Shakuntala Banerjee.