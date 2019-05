Andrea Leadsom tritt zurück.

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Die britische Ministerin für Parlamentsfragen, Andrea Leadsom, ist zurückgetreten. Als Grund gab Leadsom Bedenken gegen den jüngsten Brexit-Kurs der Regierung an. Die überzeugte Brexit-Befürworterin war in Mays Kabinett für die Beziehungen zum Unterhaus zuständig.



Ihr Schritt kam, nachdem neue Rücktrittsforderungen an die Regierungschefin ungehört verhallt waren. May will ihren bereits drei Mal vom Parlament abgelehnten Brexit-Deal den Abgeordneten ein viertes Mal vorlegen.