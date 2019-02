Am Abend wird May in Brüssel erwartet.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Drei EU-freundliche Politikerinnen haben die regierende Tory-Partei in Großbritannien verlassen und sich der neuen "Unabhängigen Gruppe" im Parlament angeschlossen. Es handelt sich um Heidi Allen, Sarah Wollaston und Anna Soubry.



In der neuen Gruppe sind bereits acht Abgeordnete, die die Labour-Partei aus Protest verlassen haben. Die Minderheitsregierung von Theresa May ist auf jede Stimme angewiesen. May ist am Abend erneut in Brüssel, um Gespräche über den Brexit zu führen.