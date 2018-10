Genau diese Laufzeitverlängerung wird in Cattenom aber gerade vorbereitet. Während das ebenso umstrittene Kernkraftwerk Fessenheim 2022 vom Netz gehen soll, wie die Pariser Regierung am Donnerstag verkündet hat, heißt das Ziel in Cattenom Laufzeitverlängerung. 30 Jahre ist der Meiler bereits am Netz, Werksleiter Rosso hält eine Gesamtlaufzeit von bis zu 60 Jahren für denkbar. Deshalb finden im Moment umfangreiche Renovierungs- und Umbaumaßnahmen statt - nach Fukushima wurden die Sicherheitsanforderungen an Atomanlagen auch in Frankreich verschärft. Jeder Reaktor wird mit einem Notstromdiesel ausgestattet, der Erdbeben- und Unwetterschutz wurde verstärkt.