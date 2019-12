Pressekonferenz zum Fall Möritz.

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Im Streit um Extremismus-Vorwürfe gegen den CDU-Kreispolitiker Robert Möritz hat die CDU den Fortbestand der Koalition mit SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt in Frage gestellt. Die Grünen forderten die CDU-Parteispitze in einem Tweet auf, sich klar zu positionieren. Sie schrieben: "Wieviel Hakenkreuze haben Platz in der CDU?"



Das wiederum führte zu scharfer Kritik der Landes-CDU. Generalsekretär Sven Schulze forderte eine Entschuldigung. Sonst wäre eine Fortsetzung der Koalition kaum denkbar.