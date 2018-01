Wer partout etwas anderes für seinen Verstorbenen will, nimmt oft den Umweg über das Ausland. Das ist im Prinzip zulässig. Und beispielsweise in der Schweiz und in den Niederlanden sind die Regeln weniger eng gefasst. Ob jenseits der Grenzen dann tatsächlich bestattet wird, bleibt von deutscher Seite unkontrolliert. Die Bestattungs- und Friedhofspflichten hierzulande werden so weitgehend zu leeren Formeln.