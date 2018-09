Angela Merkel und der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev. Quelle: Boris Grdanoski/AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger des Balkanstaates Mazedonien aufgerufen, an dem für den 30. September geplanten Referendum über den neuen Staatsnamen teilzunehmen. Die Abstimmung sei eine "historische Chance", sagte Merkel in Skopje.



Die Bürger müssen entscheiden, ob der Name ihres Landes von Mazedonien auf Nord-Mazedonien geändert werden soll. Ein entsprechendes Abkommen hatten der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev und sein griechischer Kollege Alexis Tsipras erzielt.