Fahrverbotsschild für Diesel-Fahrzeuge bis Euro5. Archivbild Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Autoindustrie geht weiter davon aus, dass es keine flächendeckenden Fahrverbote für Diesel in deutschen Städten geben wird. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) verwies auf bereits eingeleitete Maßnahmen für eine sauberere Luft in den Städten.



"Wir gehen davon aus, dass die NOx-Jahresmittelwerte in nächster Zeit deutlich sinken werden", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Die Maßnahmen, die auf dem Dieselgipfel mit der Bundesregierung vereinbart wurden, würden greifen.