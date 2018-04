Messstation Stuttgart Neckartor. Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Im Streit um mögliche Fahrverbote für Dieselautos wegen zu hoher Stickoxidwerte (NO2) sollen die Messstationen in Deutschland überprüft werden. Dafür sprachen sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern aus.



Geklärt werden soll die Repräsentativität der Messungen für größere Bereiche und die richtige Platzierung. Das Bundesumweltministerium hatte diese Bedenken zurückgewiesen. In Deutschland wurde der Grenzwert für NO2 laut Umweltbundesamt 2017 noch in 70 Kommunen überschritten. 2016 waren es 90.