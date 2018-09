Andreas Scheuer (CSU), Bundesverkehrsminister. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Im Kampf gegen Fahrverbote und schmutzige Luft in Städten will Berlin weitere Maßnahmen ergreifen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigte nun ein neues Konzept zu Nachbesserungen an älteren Diesel-Fahrzeugen an. "Wir werden uns technische Gedanken machen, wie wir bestehende Fahrzeuge noch sauberer bekommen", sagte er in einer per Twitter verbreiteten Videobotschaft.



Von den seit Monaten in der Bundesregierung umstrittenen Hardware-Nachrüstungen sprach Scheuer nicht direkt.