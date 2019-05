Gemessen am Wirbel, den er verursacht, ist der Apparat recht unauffällig: In den umgebauten Räumen einer früheren Apotheke ist neben einem Bezahlterminal und einem Bildschirmtisch hinter Glas nur ein Stück Förderband zu sehen. Von dort fällt das gewünschte Medikament nach unten in den Ausgabeschacht. Theoretisch zumindest. Der DocMorris-Apothekenautomat im 2.000-Seelen-Ort Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) spuckt derzeit nichts aus. Der Betrieb des bundesweit ersten Automaten dieser Art wurde gerichtlich untersagt. Ob es dabei bleibt, entscheidet an diesem Mittwoch das Oberlandesgericht Karlsruhe.