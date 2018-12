Im Streit um eine Grundgesetzänderung zu Finanzmitteln des Bundes für Schulen streben die Länder ein Vermittlungsverfahren an. Alle 16 Bundesländer stimmten bei einer Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin dafür. Sie wollen den Entwurf des Bundestages überarbeiten.



Nach dem Willen des Bundes soll durch den Digitalpakt Milliardenhilfe des Bundes für digitale Technik und Lerninhalte an Schulen fließen. Die Länder sehen ihre in der Verfassung garantierte alleinige Zuständigkeit für Bildung in Gefahr.