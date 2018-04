SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles kritisiert Kanzlerin Merkel. Quelle: Silas Stein/dpa

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, Deutschlands Ansehen in Europa beschädigt zu haben - weil sie verhindert habe, dass Arbeits- und Familienministerin Katarina Barley (SPD) als ihre Vertretung zum EU-Sozialgipfel in Schweden fährt. "Merkel hat verhindert, dass unser Land in Göteborg vertreten ist", sagte Nahles.



In Göteborg bekannten sich die 28 EU-Staaten zu gemeinsamen sozialen Standards, wie Hilfe bei Arbeitslosigkeit und faire Löhne.