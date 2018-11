Ursula von der Leyen (CDU) steht in der Kritik. Archivbild Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

In der Affäre um den Einsatz externer Berater in der Bundeswehr erhöht die SPD den Druck auf Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf einen Brief des Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, an die CDU-Ministerin.



Darin fordert er den Abzug der Unternehmensberatung McKinsey aus dem Expertenrat zur Modernisierung des Beschaffungswesens der Bundeswehr. Ansonsten werde die SPD ihre Experten zurückziehen.