Der Bundesgerichtshof (BGH) befindet sich in Karlsruhe. Quelle: Uli Deck/dpa

Im Streit um Zugang der Eltern zum gesperrten Facebook-Konto ihrer toten Tochter bahnt sich am Bundesgerichtshof (BGH) ein Grundsatz-Urteil zur Vererbbarkeit digitaler Inhalte an. Für die höchsten Zivilrichter sei es die zentrale Frage, ob das digitale Erbe dem analogen gleichzustellen ist. Das Urteil soll am 12. Juli verkündet werden.



Die Eltern einer 15-Jährigen, die 2012 vor eine U-Bahn gestürzt war, erhoffen sich von den Facebook-Daten Hinweise, ob es ein Suizid war oder ein Unglück.