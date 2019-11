Der EuGH in Luxemburg. Archivbild

Die bayerische Landesregierung muss wohl keine Zwangshaft wegen Verstößen gegen EU-Umweltrecht fürchten. Das erklärte ein Gutachter am Europäischen Gerichtshof (EuGH). In Deutschland gebe es keine gesetzliche Grundlage, Politiker zur Durchsetzung von EU-Recht zeitweise ins Gefängnis zu schicken.



Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Haft beantragt, weil Bayerns Regierung ein rechtsgültiges Urteil von 2012 über mögliche Fahrverbote nicht umsetzte. Das Gutachten ist kein Urteil. Diese wird in einigen Wochen erwartet.