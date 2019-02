Subsidiären Schutz können Asylsuchende erhalten, wenn ihnen in ihrem Herkunftsland ein persönlicher und ernsthafter Schaden droht wie Folter oder sogar die Todesstrafe, die Genfer Flüchtlingskonvention aber nicht greift. Der subsidiäre Schutz gilt in Deutschland und in anderen EU-Staaten in der Regel für ein Jahr. Er kann gegebenenfalls um zwei Jahre verlängert werden und theoretisch nach fünf Jahren unter bestimmten Bedingungen in eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung münden.



Subsidiären Schutz hatten in Deutschland zuletzt vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak erhalten. Die EU-Familienzusammenführungsrichtlinie sieht per se den Familiennachzug für anerkannte Asylbewerber und Personen mit Flüchtlingsstatus vor; die Regelung bei subsidiär Geschützten obliegt den Mitgliedsstaaten. Nachdem Anfang 2015 der Familiennachzug für subsidiär geschützte Personen in Deutschland erleichtert worden war und die Vorbedingungen verringert wurden, beschloss die Regierung im Frühjahr 2016 mit dem Asylpaket II, den Familiennachzug bei subsidiär geschützten Personen - oft aus Syrien - für zwei Jahre bis Mitte März 2018 vollständig auszusetzen. Die Aussetzung wurde bis Ende Juli verlängert. Seit August können pro Monat 1.000 Familienangehörige von subisidiär Schutzsuchenden nachziehen. (Quelle: kna)