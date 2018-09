Der Streit um den Jakobsmuschel-Fang geht weiter. Quelle: Deutsche See Fischmanufaktur/dpa

Im Streit um den Fang von Jakobsmuscheln im Ärmelkanal haben sich britische und französische Fischer vorerst nicht einigen können. Ein Treffen beider Seiten in Paris sei ohne Ergebnis geblieben, berichteten britische und französische Medien.



Französische und britische Fischer hatten sich in der vergangenen Woche im Ärmelkanal eine heftige Auseinandersetzung auf hoher See geliefert. Grund ist, dass französische Fischer eine Schonzeit für Jakobsmuscheln einhalten, britische Fischer nicht.