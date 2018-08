Das Schiff "Diciotti" hat 177 Migranten an Bord. Quelle: Igor Petyx/ANSA/dpa

Italien sieht im Streit um 177 Migranten an Bord eines italienischen Küstenwachen-Schiffs die EU-Kommission am Zug. Das Außenministerium habe die Kommission offiziell aufgefordert, sich des Themas anzunehmen, hieß es.



Rom halte es für "unerlässlich", dass die EU-Kommission Mitgliedsstaaten ausmache, die bereit seien, die im Meer Geretteten aufzunehmen. Die Migranten könnten auch in Italien an Land gehen, sollte die Umverteilung geklärt sein, sagte Innenminister Matteo Salvini laut Ansa.