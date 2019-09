Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die CDU hofft darauf, dass sich die große Koalition noch vor der Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober auf eine Grundrente einigt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte nach Sitzungen der Parteigremien, man wolle sich jetzt in einer dafür eingesetzten Arbeitsgruppe verständigen.



Die SPD habe jedenfalls versichert, dass das Prozedere zur Wahl einer neuen SPD-Führung die Entscheidung nicht aufhalten werde. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.