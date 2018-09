Wenn all das umgesetzt werde, was die Regierung derzeit diskutiere, "würde dies die Staatsverschuldung sehr stark ansteigen lassen", sagte der Konjunkturexperte des Ifo-Instituts, Timo Wollmershäuser, in Berlin. Dadurch könnte letztlich die Zahlungsfähigkeit in Gefahr geraten. "Wenn ein so großes Land des Euro-Raums in eine solche Krise gerät, und die Zahlungsfähigkeit des Landes infrage gestellt wird, dann ist die Gefahr groß, dass eine Euro-Krise 2.0 wieder ausbricht." Der Schuldenberg Italiens ist bereits jetzt mit 131 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt der zweithöchste der Euro-Zone nach dem von Griechenland.