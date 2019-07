In Brandenburg und Sachsen werden am 1. September neue Landtage gewählt, in Thüringen am 27. Oktober. Nach dem Wahlkampfauftakt für Brandenburg startete am Sonntag auch die Sachsen-AfD in den Wahlkampf. Landeschef Urban nannte seine Partei bei der Veranstaltung in Lommatzsch die "politische Zukunft Sachsens" und gab sich siegesgewiss: "Wer will uns aufhalten?"